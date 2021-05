Im Interview ging Gropp auch auf die negativen Folgen für die Wirtschaft ein. Rund eine halbe Million Menschen habe in einem Jahr die Arbeit verloren und damit den Großteil des Einkommens. Insbesondere für Menschen, die bereits vor der Pandemie arbeitslos waren, verschlechtere sich damit die Perspektive für eine Wiedereingliederung in die Arbeitswelt.

Besonders negative Folgen der Pandemie sieht Gropp jedoch vor allem beim Nachwuchs: "Ich glaube, wer hier besonders betroffen ist und wo wir sicherlich Effekte sehen werden, ist bei den Kindern und Jugendlichen, die nicht in die Schule gehen konnten. Also schon ein halbes Jahr weniger Schulbildung hat große Einkommenseffekte, später im Leben das können wir zeigen." Die Konsequenzen würden sich in 20, 30 Jahren zeigen.