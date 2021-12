Die Organisatoren des Corona-Protests am Montagabend in Erfurt müssen laut Polizei wegen der Größe der Versammlung mit einem Bußgeld von rund 1.500 Euro rechnen. Etwa 1.000 Menschen hatten sich in der Altstadt versammelt, zunächst am Luther-Denkmal auf dem Anger. Gegen 21 Uhr wurde die Demonstration aufgelöst. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten, mehrere Anzeigen wurden aufgenommen. Zulässig sind derzeit in Thüringen nur ortsfeste Kundgebungen mit maximal 35 Personen.