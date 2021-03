Die Kapazitäten zum Auswerten von sogenannten PCR-Tests werden in Thüringen nicht ausgeschöpft. Aus Zahlen des Thüringer Gesundheitsministeriums ergibt sich, dass die Labore nur zu rund 60 Prozent ausgelastet sind. Insgesamt werten in Thüringen inzwischen 17 Labore Corona-Tests aus, pro Tag können so nach Ministeriumsangaben rund 10.000 Proben verarbeitet werden.