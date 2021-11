Inzwischen weichen sieben Thüringer Landkreise von der PCR-Testpflicht für nicht gegen Covid-19 geimpfte oder genesene Beschäftigte in 2G-Branchen ab. Das teilte das Thüringer Gesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage mit. Aktuell setzen die Kreise Nordhausen, Saale-Orla, Sonneberg, Ilm-Kreis, Wartburgkreis, Gotha und Greiz die Auflagen nicht per Allgemeinverfügung um. Dort sind anstelle von PCR-Tests auch die weniger sicheren Antigen-Schnelltests erlaubt. Die Stadt Weimar will bei der 3G+-Regel am Arbeitsplatz auch auf PCR-Tests verzichten, hat laut Ministerium aber noch keine Allgemeinverfügung erlassen.