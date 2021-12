Nach Ansicht von Patientenschützer Brysch muss nun geklärt werden, ob Betreuer oder Verwandte Impfungen verhindert hätten. In dem Fall stelle sich die Frage, warum vom Gesundheitsamt oder dem Heimbetreiber nicht frühzeitig das Vormundschaftsgericht eingeschaltet wurde, sagte Brysch. Er sagte: "Da die Impfquote, auch bei der Auffrischungen, in der Einrichtung so gering war, stellt sich die Frage, ob im November tägliche Tests für alle Mitarbeiter, Besucher und Bewohner durchgeführt wurden." Der Patientenschützer verlangte, Gerüchten in sozialen Netzwerken durch Aufklärung zu begegnen: "Also Fakten gegen Fake News."