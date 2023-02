Auch bei den Mitarbeitern hat Corona Spuren hinterlassen. Laut Pflegereport waren in Thüringen so viele Pflegerinnen und Pfleger wegen einer Corona-Infektion krankgeschrieben wie in keinem anderen Bundesland. Den höchsten Krankenstand in Thüringen gab es im März 2022, als unter den Pflegehilfskräften 240 von 10.000 und unter den Pflegefachkräften 204 von 10.000 Beschäftigten wegen Covid-19 als arbeitsunfähig gemeldet waren. Die Infektionsraten beim Pflegepersonal seien zeitweise zehnmal höher als in allen sonstigen Berufen insgesamt gewesen, so die Barmer. Bundesweit lagen die Spitzenwerte der Corona-Arbeitsunfähigkeiten nur bei 160 je 10.000 Beschäftigten.