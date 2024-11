Den Angaben nach kann das vor einem Jahr am Uniklinikum gestartete Projekt mit der rollenden Post-Covid-Ambulanz auf erste Fortschritte verweisen. Der speziell ausgestattete Medibus war inzwischen an 15 verschiedenen Standorten in Thüringen im Einsatz, unter anderem in Weimar, Gera, Saalfeld und Apolda. Sechs weitere sind geplant. Bis November kommenden Jahres soll der Bus in allen Thüringer Landkreisen - bis auf Nordhausen - Station gemacht haben.