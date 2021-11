Bundesweit steigt seit Wochen die Zahl der Corona-Infektionen. Am Donnerstag wurde mit mehr als 37.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ein neuer Höchstwert aufgestellt. Noch nie gab es seit Pandemiebeginn mehr Ansteckungen binnen eines Tages. In Thüringen sind inzwischen alle Landkreise und kreisfreien Städte in der höchsten Corona-Warnstufe 3.