Im ersten kommunalen Impfzentrum in Jena am Ernst-Abbe-Platz haben sich bisher mehr als 2.500 Menschen impfen lassen. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sprach von einem großen Erfolg. Das Impfzentrum war am ersten Dezember eröffnet worden. Mit zahlreichen Impfangeboten ohne Termin soll die Kampagne am Wochenende weiter Fahrt aufnehmen. Am Samstag zwischen 7.30 und 13.30 Uhr sind die Impfzentren im Volksbad und in Lobeda geöffnet.