Der Weihnachtsmann will am Donnerstag an den Fenstern der Kinderkrebsstation des Uniklinikums Jena vorbeifliegen. Weil es coronabedingt auf der Station keine richtige Weihnachtsfeier geben kann, hat sich die Jenaer Elterninitiative für krebskranke Kinder diese Überraschung ausgedacht. Hoch oben in der Gondel eines Autokrans soll der Weihnachtsmann an den Fenstern der Kinderkrebsstation vorbei schweben. Laut Mitteilung sollen auch Geschwister und Eltern per Gondel den Kindern einen Besuch abstatten können. Andere Besuchsmöglichkeiten am Uniklinikum sind derzeit eingeschränkt. Umrahmt wird die Weihnachtsaktion von einem Bläserquartett, das den fliegenden Weihnachtsmann vom Klinikhof aus mit weihnachtlichen Liedern begleitet.