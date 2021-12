Demonstrationen Rund 2.000 Menschen protestieren gegen Corona-Politik

In Thüringen sind am Samstag etwa 2.000 Menschen aus Protest gegen die Corona-Regeln auf die Straße gegangen. Die aktuelle Corona-Verordnung erlaubt allerdings im Freien nur Versammlungen an einem festen Ort mit maximal 35 Menschen. Diese Zahlen wurden in Greiz und Eisenach deutlich überschritten.