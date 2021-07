Nonverbale Kommunikation fehlt im Videochat

Die Ergebnisse zeigten, so Gumz, dass die virtuelle Psychotherapie helfen könne, Versorgungsmängel zu kompensieren. Etwa Menschen in ländlichen Regionen oder bewegungseingeschränkten Patienten könne so ein Angebot zur Therapie gemacht werden.

Gleichzeitig warnte Gumz deutlich, dass mit der neuen Möglichkeit zur Online-Therapie die hohe Qualität psychotherapeutischer Versorgung in Deutschland nicht "einem Trend zur Ökonomisierung, also zum Sparen", zum Opfer fallen dürfe.

Das wäre fatal, sagt die Forscherin. Letztlich werde bei der Online-Therapie der reale Kontakt reduziert "auf einen zweidimensionalen virtuellen Kontakt". Damit fehle "ganz viel dessen, was wirkliche menschliche Begegnung" ausmacht. Entsprechend habe ein großer Teil der Therapeuten, die an der Studie teilnahmen, beschrieben, dass ihnen während des Internetkontaktes Sinneseindrücke fehlten - also Mimik und Gestik.