Eine Sprecherin der Arbeiterwohlfahrt sagte MDR THÜRINGEN, die Arbeitsquarantäne sei ohnehin das wirklich letzte Mittel, wenn nichts mehr gehe. Sie nannte ein Beispiel: So war eine Jugendwohngruppe in Eisenach betroffen. Alle zwölf Jugendlichen und jungen Erwachsenen mussten sich wegen einiger positiver Coronafälle in der WG isolieren. Mitarbeiter erklärten sich bereit, in der Wohngruppe zu bleiben. Nach wie vor gebe es diese Bereitschaft, in akuten Situationen in Arbeitsquarantäne zu wechseln, so die AWO-Sprecherin.