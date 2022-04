In Thüringen sollen Corona-Infizierte von Mai an nur noch fünf Tage in Quarantäne gehen müssen. Voraussetzung ist laut Gesundheitsministerium, dass sie seit 48 Stunden symptomfrei sind. Dies sehe der Entwurf für die neue Corona-Landesverordnung vor, teilte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag auf Anfrage mit. Ein sogennanntes Freitesten sei dann nicht mehr nötig.