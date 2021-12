Zu Beginn der Landtagssitzung gedachten die Abgeordneten der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr mit oder an einer Covid-19-Infektion gestorben sind. "Denken wir auch an ihre Familien, an ihre Freundinnen und Freunde", sagte Landtagspräsidentin Birgit Keller. Laut Gesundheitsministerium sind seit März des vergangenen Jahres 5.469 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, allein 192 Menschen in den vergangenen sieben Tagen.