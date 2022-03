Auch ein CDU-Antrag, nur noch einige Regeln in Kraft zu lassen, verfehlte die nötige Mehrheit. Damit kann die Landesregierung nur noch sogenannte "Basischutz-Regeln" anordnen - wie etwa eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und eine Testpflicht an Schulen. Eine entsprechende Verordnung liegt bislang nicht vor.

Mit der Entscheidung des Landtages entfallen in vielen Bereichen die Corona-Regeln. Dazu gehören beispielsweise die Maskenpflicht im Handel, in Schulen oder bei Friseuren. Auch die 3G-Regel in der Gastronomie oder in Theatern, bei der nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang erhalten, wird nun nicht wie von Rot-Rot-Grün vorgeschlagen bis zum 8. Mai verlängert.