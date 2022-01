Die Thüringer AfD-Landtagsfraktion klagt gegen die 2G-Regelung in Thüringen. Am Montag bestätigte der Thüringer Verfassungsgerichtshof den Eingang einer entsprechenden Normenkontrollklage. Ein Gerichtssprecher sagte MDR THÜRINGEN, die AfD habe sowohl eine Entscheidung in einem Eilverfahren als auch ein Verfahren in der Hauptsache beantragt. Ziel des Verfassungsgerichtes sei, über das Eilverfahren noch im Lauf dieser Woche zu entscheiden.