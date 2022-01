Corona Pandemie Thüringer CDU kritisiert 2G+ -Regel für Gastronomie scharf

Hauptinhalt

Ministerpräsident Bodo Ramelow will den Bund-Länder-Beschluss zu 2G+ in der Gastronomie mit der nächsten Corona-Verordnung in Thüringen umzusetzen. Laut CDU erleiden die Restaurantbetreiber dadurch endgültig Schiffbruch.