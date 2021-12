Gleichzeitig startet ein mobiles Impfteam des Landkreises Sonderaktionen ohne Termin. Es geht los am Montag in Vacha im Kulturzentrum Vachwerk, am Dienstagnachmittag ist das Team in der Normannsteinhalle Treffurt und am Mittwoch im Rautenkranz Gerstungen. Fortgesetzt werden die Aktionen in dieser Woche in Mihla und Behringen, in der kommenden Woche in Dermbach, Tiefenort und Geisa.