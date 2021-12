Die Thüringer Landesregierung will die Regeln in Corona-Hotspots weiter verschärfen. Das geht aus einem Schreiben des Gesundheitsministeriums an die Kommunen hervor, dass MDR THÜRINGEN vorliegt. Demnach sind zwei zusätzliche Warnstufen geplant.

Gaststätten, Restaurants und Beherbergungsbetriebe dürfen nur noch für Gäste öffnen, die gegen Covid-19 geimpft beziehungsweise von Covid-19 genesen sowie zusätzlich negativ getestet sind (2G+-Regel). In Kommunen mit einer Inzidenz von mindestens 1.500 soll etwa die Gastronomie komplett schließen. Die Einschränkungen sollen per Erlass am kommenden Montag in Kraft treten.