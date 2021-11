Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein wirft Bund und Land in der vierten Corona-Welle massive Versäumnisse vor. Jeder habe gewusst, dass die Zahlen im Winter wieder nach oben gehen, aber die Rechtsgrundlagen für 3G-Regeln am Arbeitsplatz würden fehlen. Aktuell dürfe der Arbeitgeber Beschäftige weder fragen, ob sie geimpft sind, noch ob ihr Corona-Test positiv oder negativ ist. So werde die Idee 3G am Arbeitsplatz einzuführen zu einem zahnlosen Tiger. Vom Land hätte er sich viel schneller flächendeckende 2G-Regel gewünscht, so Bausewein. Nun sei sie wieder auf nächste Woche verschoben worden.