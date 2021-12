Mit nachgeschärften Maßnahmen will die Landesregierung die Ausbreitung des Coronavirus in Thüringen eindämmen. Eine neue Verordnung unter anderem mit weiteren Einschränkungen bei Kontakten, Veranstaltungen und an Silvester trat am Montag, 20. Dezember, in Kraft. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hatte die neuen Vorgaben in der Vorwoche angekündigt. Die Verordnung enthält auch sogenannte Hotspot-Regelungen für jene Landkreise und kreisfreien Städte mit besonders hohen Inzidenzen.