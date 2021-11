In dem offenen Brief, der in einem Anzeigenblatt im südthüringisch-nordbayerischen Raum erschienen war, hatten die Unterzeichner die Aufhebung aller staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen gefordert. Unter den Unterzeichnern sind mehrere Beschäftigte des Klinikverbundes Regiomed mit Standorten in Thüringen und Bayern, wie das Unternehmen am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. In dem Brief wird gefordert, "die notwendigen Schutz- und Abwehrmaßnahmen in die Hände des Bürgers zu legen". Über den offenen Brief hatte zuerst die Zeitung "Freies Wort" berichtet.