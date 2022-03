Die Stadt Jena hatte am Dienstag an den Landtag appelliert , den Weg für eine Verlängerung grundlegender Corona-Schutzmaßnahmen freizumachen. Die Spitze der Stadtverwaltung - darunter FDP-Oberbürgermeister Thomas Nitsche - machte sich vor allem für das weitere Tragen einer Schutzmaske stark.

Die Corona-Regeln waren zuletzt gelockert worden. So fiel die etwa die Maskenpflicht für Grund- und Förderschüler weg. Einigt sich der Landtag am Donnerstag nicht auf ein Fortführen der Corona-Maßnahmen über den 2. April hinaus, müssten auch Schüler der Sekundarstufe keine Maske mehr im Unterricht tragen. In Thüringen lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut am Dienstag bei knapp 2.000.