Am kommenden Donnerstag läuft in Thüringen die Feststellung der sogenannten epidemischen Lage aus - und sie soll - wie Ramelow ankündigte - nicht verlängert werden. Damit fallen ab 25. Februar eine ganze Reihe an Corona-Regeln automatisch weg. So müssen Demonstrationen künftig nicht mehr ortsfest sein, sondern können wieder als Demonstrationszug geplant werden. Das pauschale Verbot von Volks-, Dorf-, Stadt-, Schützen- oder Weinfesten sowie Frühlingsmärkten und Festivals entfällt. Außerdem dürfen Freizeitparks, Bars, Diskotheken und Swingerclubs sowie Bordelle wieder öffnen - unter Einhaltung bestimmter Auflagen.