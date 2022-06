In Thüringer Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist am Freitag (24. Juni) mit einer neuen Corona-Schutzverordnung die Masken- und Testpflichten gelockert worden. Demnach müssen Pflegeheimbewohner von nun an keine Corona-Schutzmaske mehr tragen. Für das Pflegepersonal bleibt bei körperlichem Kontakt mit Bewohnern die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz allerdings bestehen.