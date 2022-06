In Thüringer Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen werden ab Freitag mit einer neuen Corona-Schutzverordnung die Masken- und Testpflichten gelockert. Demnach müssen Pflegeheimbewohner von nun an keine Corona-Schutzmaske mehr tragen. Für das Pflegepersonal bleibt bei körperlichem Kontakt mit Bewohnern die Pflicht zum Mund-Nase-Schutz allerdings bestehen. Laut Gesundheitsministerium gilt diese Regelung auch für Klinikpersonal. Patienten müssen in Krankenhäusern dagegen nur noch außerhalb ihres Zimmers eine Maske aufsetzen. Eine weitere Änderung ergibt sich für ungeimpfte Beschäftigte. Diese müssen sich ab Freitag nur noch zweimal wöchentlich und nicht wie bisher täglich testen lassen.