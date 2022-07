Masken müssen in Thüringen auch in den kommenden Wochen im öffentlichen Nahverkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern sowie in Pflegeeinrichtungen getragen werden. Das sieht die neue Corona-Schutzverordnung vor, die bis 17. August gilt. Mit der neuen Verordnung ab Freitag (21. Juli) ändern sich allerdings die Besuchsregeln für Pflegeheime. Pflegeheimbewohner müssen keine Corona-Schutzmaske mehr tragen. Für das Pflegepersonal bleibt bei körperlichem Kontakt mit Bewohnern die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz allerdings bestehen.