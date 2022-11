Demnach besteht die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr wie auch in Obdachlosenheimen fort, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Allerdings muss nicht zwingend eine FFP2-Maske getragen werden, es reicht auch eine medizinische Maske. In Krankenhäusern, Arztpraxen oder Heimen gilt ebenfalls eine Pflicht zum Tragen einer Maske.