Für die Kindergärten in Thüringen läuft die Pflicht aus, ein Testangebot aufrechtzuerhalten. Ab Montag werden Corona-Tests in den Kitas damit auch nicht mehr vom Land bezahlt.

Im Einzelhandel fällt die Maskenpflicht weg. Allerdings können Händler oder Supermarktketten eine solche Pflicht per Hausrecht durchsetzen. Die meisten Geschäfte setzen jedoch auf Freiwilligkeit. Nach Angaben des Einzelhandelsverbands gibt es kein einheitliches Vorgehen. Wie große Handelsketten verzichten auch kleinere Geschäfte darauf, das Tragen von Corona-Schutzmasken per Hausrecht vorzuschreiben. Ähnlich wollen das Hoteliers und Gastronomen handhaben.

Dagegen halten die meisten Hochschulen an ihren Infektionsschutz-Konzepten fest. Nach einer Umfrage von MDR THÜRINGEN müssen Studenten in Jena, Erfurt, Schmalkalden und Weimar weiter Masken in den Hörsälen tragen. In Nordhausen setzt die Hochschule auf Freiwilligkeit.