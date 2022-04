Noch bis Freitag, 6. Mai, sind zwei Corona-Tests an Schulen vorgeschrieben. Ab dem 7. Mai müssen Schulen in Thüringen nur noch einen Corona-Test pro Woche anbieten. Die Teilnahme ist für Schüler dann freiwillig. Ab Juni könnten die Tests an Schulen vollständig enden. An Kindergärten wurde die Testpflicht laut Gesundheitsministerium bereits beendet.