Die Corona-Regeln werden in Thüringen weiter gelockert. Trotzdem bleibt es in bestimmten Einrichtungen bei einer Maskenpflicht sowie einer Testpflicht für Ungeimpfte. Die neuen Regeln gelten ab dem 28. Mai bis zum 24. Juni .

Demnach müssen auch weiter in

so genannte "qualifizierte Gesichtsmasken", also einfache Schutzmasken getragen werden. Die Pflicht für FFP2-Masken fällt damit jedoch in Krankenhäusern oder Pflegeheimen ab Sonnabend weg.