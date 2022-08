Pandemie Thüringer Corona-Regeln bis Mitte September verlängert

In Thüringen bleiben die aktuellen Corona-Regeln bis zum 13. September in Kraft. Die neue Verordnung sieht keine Änderungen vor. Die Maskenpflicht gilt somit weiterhin in Bussen und Bahnen sowie in Krankenhäusern und beim Arzt.