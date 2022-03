Das Bildungsministerium kündigte am Donnerstag an, dass in Schulen und Kindergärten weiterhin "Basisschutzmaßnahmen" gelten sollen. So soll auch künftig Distanzunterricht möglich sein, wenn es das Infektionsgeschehen erfordert. In Schulbussen müssen Masken getragen werden, weiterhin werde zweimal pro Woche an Schulen getestet, hieß es. Für Kindergärten werden dagegen ab kommender Woche Corona-Tests nicht mehr landesweit geregelt und finanziert. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) rief dazu auf, mindestens bis Ostern freiwillig an den Schulen dort Masken zu tragen, wo dies bisher bereits üblich war.