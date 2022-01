Ministerpräsident Bodo Ramelow will in Thüringer Gaststätten vorerst keine 2G+-Regel einführen. Das sagte Ramelow nach einer Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Er werde dem Kabinett vorschlagen, das System der Warnstufen beizubehalten. Heißt, strengere Regeln gelten für Hotspot-Regionen ab einer Inzidenz von 1.000.

Die gibt es aber zurzeit in keinem Landkreis und keiner kreisfreien Stadt Thüringens. Ramelow sagte, die Corona-Lage in Thüringen sei zurzeit deutlich entspannter als noch vor wenigen Wochen. Das passe nicht zu den strengsten Regeln bundesweit. Angepasst werden sollten nach Ramelows Ansicht die Regeln beim Sport den Regeln der kulturellen Veranstaltungen. Derzeit sind im Sportbereich keine Zuschauer erlaubt. 2G im Einzelhandel solle bleiben, so wie es auch in den Nachbarbundesländern gehandhabt werde.