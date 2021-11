Pandemie Corona-Regeln in Thüringen: Das gilt nach den Herbstferien

Alle Thüringer Kommunen befinden sich laut Gesundheitsministerium seit Samstag in der Corona-Warnstufe 3. Damit gilt ab Montag in allen Kreisen und kreisfreien Städten eine Testpflicht an Schulen. Welche Corona-Regeln nach den Herbstferien noch für Thüringen gelten.