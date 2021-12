In mehreren Städten in Thüringen sind am Montagabend erneut zahlreiche Menschen gegen die Corona-Regeln auf die Straßen gegangen. Insgesamt waren der Polizei am Abend rund 14 Versammlungen bekannt, wie ein Sprecher sagte. An verschiedenen Veranstaltungsorten seien der Einsatz von Pyrotechnik sowie Rangeleien festgestellt worden. Insgesamt schätzte der Sprecher die Zahl der Teilnehmer in ganz Thüringen auf etwa 2.000 Menschen.

In Ilmenau zogen nach Informationen von MDR THÜRINGEN mehr als 1.000 Menschen durch die Stadt, viele hatten Kinder dabei. Vereinzelt waren Sprechchöre zu hören.In Erfurt sperrte die Polizei den vierspurigen Juri-Gagarin-Ring ab und zäunte den Versammlungsort ein. Die Polizisten forderten die mehrere hundert Demonstranten auf, sich einzeln zu entfernen. Die Polizisten nahmen Personalien für kommende Ordnungswidrigkeitsverfahren auf. Ein Wasserwerfer wurde in Stellung gebracht. Der Einsatz dauert an. In Erfurt ist die Polizei mit einem Wasserwerfer vor Ort. Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling

Etwa 150 Menschen trafen sich in der Innenstadt von Apolda zum stillen Protest mit Kerzen. Ohne Ausschreitungen ging am frühen Abend eine Kundgebung in Rudolstadt zu Ende. Dort hatten sich etwa 200 Protestler getroffen. In Apolda verlief der Protest am Montagabend friedlich. Bildrechte: Grit Hasselmann

Proteste gibt es auch in Schmalkalden; noch ist unklar, wie viele Menschen dort demonstrieren. Die Polizei ist mit mindestens einem Wasserwerfer vor Ort. In Schmalkalden stehen beim Gericht zahlreiche Fahrzeuge der Polizei bereit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK