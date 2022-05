Die Corona-Regeln für Thüringen werden weiter gelockert. Diese größeren Änderungen treten dabei in kraft: Die Isolation für Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, kann schon nach fünf Tagen beendet werden - sofern zuvor zwei Tage lang keine Symptome mehr aufgetreten sind. Die Quarantäne-Pflicht für Kontaktpersonen entfällt außerdem. Allerdings gibt es Ausnahmen für bestimmte Gruppen. Zudem wird die Testpflicht an Schulen und Krankenhäusern weiter gelockert.

Noch bis Freitag, 6. Mai, sind zwei Corona-Tests an Schulen vorgeschrieben. Ab dem 7. Mai müssen Schulen in Thüringen nur noch einen Corona-Test pro Woche anbieten. Die Teilnahme ist für Schüler dann freiwillig.

Diese Regelung gilt bis zum 25. Mai, das ist der letzte Schultag vor Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sagte, Thüringen orientiere sich mit diesem Vorgehen an der aktuellen Lage. Ab Juni könnten die Tests an Schulen vollständig enden. An Kindergärten wurde die Testpflicht laut Gesundheitsministerium bereits beendet.