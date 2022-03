Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) indirekt einen Wortbruch beim neuen Infektionsschutzgesetz vorgeworfen. Am Freitag sagte Ramelow im Bundesrat, dass der Kanzler den Ländern eine Zusammenarbeit beim Gesetzesentwurf ausdrücklich zugesichert habe. Für das neue Gesetz habe es jedoch keine Beteiligung der Länder gegeben.

Dann hätten Vertreter der Regierung in Medien gesagt, die Länder könnten sich nun nicht mehr hinter dem Bund verstecken. "Das ist, als wenn ich noch eine Ohrfeige dazu kriege. Ich will mich hinter niemandem verstecken, ich will Pandemieabwehr betreiben", sagte Ramelow. Den Ländern würden die Möglichkeiten dazu weitgehend genommen.