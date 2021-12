Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat am Mittwoch den "Fahrplan" für die Schulen nach den Weihnachtsferien vorgestellt. Zudem informierte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) über die neuesten Beschlüsse der Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Schulen nach den Weihnachtsferien: Unterrichtsfrei und Distanzunterricht

Bildungsminister Holter hatte bereits am Dienstag angekündigt, die Schulen im Freistaat nach den Weihnachtsferien zwei Tage länger geschlossen zu halten. Am 3. und 4. Januar soll unterrichtsfrei sei, um die "nächsten Phasen zu organisieren", erklärte Holter am Mittwoch.

Vom 5. bis zum 14. Januar soll der Unterricht digital stattfinden. Eine Notbetreuung für Kinder, die nicht am Distanzunterricht teilnehmen können, gebe es aber nur für Eltern, die in der kritischen Infragstukur erbeiten, so Holter. Auch für Abiturklassen gebe es Ausnahmen, Förderschulen bleiben geöffnet.

Ab dem 17. Januar soll Wechselunterricht an den Schulen erfolgen, die Schülerinnen und Schüler also in festen Gruppen in präsenz unterrichtet werden.

Kein Zutritt für Masken- und Testverweigerer

Nach wie vor sollen sich die Schülerinnen und Schüler zweimal die Woche auf das Coronavirus testen. Auch die Maskenpflicht im Unterricht bleibt bestehen. Allerdings kündigte Holter strengere Betretungsverbote an: Menschen mit Symptomen erhalten demnach keinen Zutritt zu den Bildungseinrichtungen, genauso wie Masken- und/oder Testverweigerer.

Kritik gab es von Holter an den Beschlüssen der Ministerpräsidenten-Konferenz. "Es kann nicht sein, dass alleine der Bildungsbereich die Last der Maßnahmen tragen muss", schimpfte Holter.

Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene

Am 28. Dezember sollen verschärfte Kontaktbeschränkungen in Kraft treten, das hat die Ministerpräsidenten-Konferenz am Dienstag beschlossen. Geimpfte und Genesene dürfen sich dann nur noch mit maximal zehn Personen treffen. Gesundheitsministerin Werner begründete diesen Schritt mit der ansteckenderen Omikron-Varianten des Coronavirus, mit der sich auch vollständig Geimpfte infizieren können.