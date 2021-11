Schüler, die weder geimpft noch genesen und auch nicht getestet sind, müssen in separaten Lerngruppen unterrichtet werden. Zudem droht Eltern ein Bußgeld, wenn Tests verweigert werden. Die Testpflicht gilt für alle Schüler, Lehrer und Mitarbeiter an Schulen.

Den Angaben nach stehen derzeit 770.000 Corona-Test zur Verfügung. Laut Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sind sie mittlerweile in Thüringen angekommen. Zuvor hatte es Verzögerungen bei der Lieferung aus China gegeben, was unter anderem Kritik der CDU-Fraktion im Landtag ausgelöst hatte. Die Tests sollen nun an die Schulen verteilt werden. Allerdings habe es überall einen Puffer an Corona-Tests gegeben.