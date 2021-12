Kritik am Feuerwerksverbot kommt von der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Sie fordert, dass das Böllerverbot in Thüringen aufgehoben wird. Man müsse vorsichtig sein, aber nicht die Eigenverantwortung der Bürger abschaffen, sagte Fraktionsvorsitzender Mario Voigt. Die Menschen hätten nach einem entbehrungsreichen Jahr diesen "emotionalen Jahresabschluss" verdient. Die Polizei werde laut Voigt nicht in der Lage sein, das Verbot zu kontrollieren.