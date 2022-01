Die Corona-Beschränkungen für Ungeimpfte in Thüringen haben Bestand. Das entschied das Oberverwaltungsgericht in Weimar am Mittwoch. Die Richter erklärten, die aktuell gültige Corona-Verordnung verfolge legitime Ziele des Gesundheitsschutzes. Die stärkeren Beschränkungen für Ungeimpfte seien gerechtfertigt, weil immunisierte Personen weniger zum Infektionsgeschehen beitrügen. Außerdem sei der von den Beschwerdeführern beklagte Impfdruck nicht unangemessen. Der Einwand, die Impfung sei gefährlich, erweise sich als stark überzeichnet und stehe im Widerspruch zu den Bewertungen von Experten.