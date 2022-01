In Thüringen sind besonders viele Berufstätige von Corona-Erkrankung betroffen. Laut "AOK Plus" liegt der Freistaat bundesweit an zweiter Stelle hinter Sachsen. Besonders häufig seien Beschäftigte in Erziehungs-, Gesundheits- und Pflegeberufen erkrankt. Die AOK versichert rund eine halbe Million Thüringer. Von ihnen erhielten zwischen März 2020 bis November 2021 knapp 33.000 mindestens eine Krankschreibung aufgrund einer Covid-19-Diagnose. Die Quote von 6,4 Prozent liegt damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 5,1 Prozent. Im November verzeichnete die "AOK Plus" den bis dahin höchsten Stand an Krankmeldungen mit über 9.000 Betroffenen.