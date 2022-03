Aufgrund der hohen Infektionszahlen will Thüringen bestimmte Corona-Maßnahmen über den 19. März hinaus beibehalten. Ein Regierungssprecher erklärte am Dienstag, dass die rot-rot-grüne Landesregierung bis zum 2. April von einer Übergangsregelung Gebrauch machen wolle. Mit dieser Regelung können Bundesländer ohne Landtagsbeschluss bestimmte Maßnahmen wie etwa die Maskenpflicht in Innenräumen übergangsweise bis Anfang April fortsetzen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte den Bundesländern diesen Weg zuvor empfohlen. Welche Regeln in Thüringen verlängert werden sollen, nannte der Sprecher nicht. Nach einem Entwurf der Bundesregierung soll nach dem 19. März die Maskenpflicht nur noch in Pflegeheimen, Kliniken und im öffentlichen Nah- und Fernverkehr gelten.