Für die Kreise und kreisfreien Städte, die sich bereits in Warnstufe zwei befinden, hat das Ministerium eine entsprechende Muster-Allgemeinverfügung erarbeitet. Dort sind weitere Lockerungen möglich. Aktuell betrifft das 20 von 22 Landkreisen und kreisfreien Städten. So können Schwimmbäder beispielsweise statt "2G+"auch "2G" umsetzen.

Nach Angaben von Werner sind die Lockerungen möglich, weil sich die Situation in den Krankenhäusern deutlich entspannt hat. Anders als in anderen Bundesländer stehe Thüringen aber der große Anstieg von Omikron-Infektionen noch bevor. Daher werde sich Thüringen weiter am Ampelsystem orientieren.