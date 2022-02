Im Weimarer Land gelten ab Montag weniger strenge Corona-Regeln. Grund ist die Warnstufe zwei, in der sich der Kreis befindet. Damit sind weitreichendere Lockerungen als in der Allgemeinverfügung von Thüringen erlaubt. So dürfen beispielsweise bis zu 1.000 vollständig Geimpfte und Genesene an Sport- und Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen und 2.000 im Freien teilnehmen. Das sind doppelt so viele, wie die Verordnung des Freistaates vorgibt.