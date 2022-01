Neue Verordnung Welche Corona-Regeln ab Sonntag in Thüringen gelten

In den nächsten zwei Wochen wird in Restaurants keine 2G+-Regel eingeführt. Thüringen will die nächste Bund-Länder-Runde am Montag abwarten und nötige Anpassungen in der nächsten Thüringer Verordnung treffen, wie ein Regierungssprecher am Dienstag sagte. Die soll am 9. Februar kommen.