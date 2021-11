Corona-Ausbrüche gebe es laut Werner derzeit vor allem bei privaten Feiern, Kirmes-Veranstaltungen und in Pflegeeinrichtungen. Ein Drittel der Infektionen in Pflegeheimen betreffen demnach das Personal. Das Gesundheitsministerium will daher die Testkapazitäten in den Pflegeheimen verstärken, um für Sicherheit bei den Bewohnern zu sorgen: Ungeimpfte Beschäftigte sollen täglich und geimpfte Beschäftigte ein- bis zweimal wöchentlich getestet werden.