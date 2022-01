Die Größenordnung sollte nach Ansicht Maiers ortsabhängig geregelt werden. So könnten auf dem Erfurter Domplatz beispielsweise 1.000 Menschen sicher an einer Kundgebung teilnehmen, in einer verdichteten Altstadt funktioniere das aber nicht. Laut der aktuellen Corona-Verordnung dürfen bislang höchstens 35 Menschen an einer angemeldeten Kundgebung teilnehmen.